Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Общество
Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время
Общество
Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области
Общество
Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году
Мир
Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть влияние Запада в Африке

В Новой Москве построят три новых культурных объекта

Собянин анонсировал строительство трех объектов культуры в ТиНАО
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три объекта культуры построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, в новых зданиях оборудуют хореографические и концертные залы, обустроят художественные и музыкальные классы, студии звукозаписи, костюмерные, библиотеки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В поселении Московский завершается строительство детской школы искусств, в поселении Кленовское многофункциональный культурный центр, пишет RT. Кроме того, в поселении Михайлово-Ярцевское строят культурно-досуговый центр, где также будет работать коворкинг. Там же откроют оркестровое, художественное, фольклорное, хоровое, театральное, хореографическое и другие отделения, сообщает РИАМО.

Кроме этого, в поселении Десеновском реконструируют культурный центр «Ватутинки». Его обновят и расширят, отмечает телеканал «360».

На сегодняшний день в Новой Москве действует 71 учреждение культуры, пишет НСН.

Зеленый квадрат: как меняют индустриальную застройку в России и мире
Зачем промзоны превращают в жилые кварталы с парками и как они влияют на развитие современной Москвы

24 июля Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском. Трехэтажное строение площадью около 14,5 тыс. кв. м расположится на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе, уточняет «Москва 24».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023