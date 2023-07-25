В Новой Москве построят три новых культурных объекта

Три объекта культуры построят в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, в новых зданиях оборудуют хореографические и концертные залы, обустроят художественные и музыкальные классы, студии звукозаписи, костюмерные, библиотеки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В поселении Московский завершается строительство детской школы искусств, в поселении Кленовское многофункциональный культурный центр, пишет RT. Кроме того, в поселении Михайлово-Ярцевское строят культурно-досуговый центр, где также будет работать коворкинг. Там же откроют оркестровое, художественное, фольклорное, хоровое, театральное, хореографическое и другие отделения, сообщает РИАМО.

Кроме этого, в поселении Десеновском реконструируют культурный центр «Ватутинки». Его обновят и расширят, отмечает телеканал «360».

На сегодняшний день в Новой Москве действует 71 учреждение культуры, пишет НСН.

24 июля Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском. Трехэтажное строение площадью около 14,5 тыс. кв. м расположится на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе, уточняет «Москва 24».