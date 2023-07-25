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Спикер палаты представителей США предложил инициировать импичмент Байдену

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предложил рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента президента страны Джо Байдена, чтобы расследовать обвинения в коррупции. Об этом он заявил 25 июля.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как конгресс может это сделать, — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — сказал Маккарти журналистам.

Накануне спикер нижней палаты конгресса также заявил о намерении провести расследование для вынесения импичмента Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом.

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Ранее, 21 июля, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

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