Спикер палаты представителей США предложил инициировать импичмент Байдену

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предложил рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента президента страны Джо Байдена, чтобы расследовать обвинения в коррупции. Об этом он заявил 25 июля.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как конгресс может это сделать, — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — сказал Маккарти журналистам.

Накануне спикер нижней палаты конгресса также заявил о намерении провести расследование для вынесения импичмента Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом.

Ранее, 21 июля, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.