Университет «Синергия» запустит программу двойного диплома с Китаем

В сентябре китайский центр Университета «Синергия» запускает четырехлетнюю программу двойного диплома с одним из ведущих вузов Китая — университетом Шаньтоу. Об этом сообщили в пресс-службе российского учебного заведения.

Выпускники получат два диплома (российского и китайского образца) об окончании обучения по программе бакалавриата по специальности «Международная торговля».

В первом потоке будет 35 студентов. Два года они будут обучаться в Москве, еще два года — в Китае. В программе российского вуза — статистика, финансовый менеджмент, налогообложение, инвестиционное проектирование. Кроме того, в «Синергии» предусмотрен усиленный курс изучения китайского и английского языков.

В Шаньтоу студенты будут изучать такие предметы, как политическая экономика, инновационное предпринимательство и международная торговля. Большинство занятий будут проходить на английском языке, узкопрофильные дисциплины — на китайском. По условиям, чтобы обучаться в университете Шаньтоу, студенты должны владеть языком на уровне не ниже HSK-4 (то есть уметь свободно общаться с носителями).

Образовательная программа предусматривает прохождение практики и в России, и в Китае. Так, университет Шаньтоу организует для студентов стажировки у компаний-партнеров вуза. В случае успешного прохождения практики, у некоторых учащихся будет возможность трудоустроиться и подрабатывать на последнем курсе.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев заявил о планах расширять партнерство с китайскими вузами. «Сейчас мы с китайским партнером запускаем программу двойного диплома по направлению «Международная торговля». Далее мы будем мультиплицировать эту работу, сотрудничая с другими факультетами, чтобы реализовать подобные программы по другим направлениям и специальностям», — рассказал он.

В настоящее время «Синергия» в приоритетном порядке работает над развитием таких направлений, как финансовые технологии и банковское дело, а также робототехника. Также российский университет изучает возможность разработки совместных с китайскими партнерами образовательных программ в области киберспорта, туризма, кино и театра. Планируется развитие сотрудничества с вузами в Пекине и Сиане. Ожидается, что в следующем году количество студентов по программам двойного диплома с КНР превысит 150 человек.

По словам экспертов, в России выпускники программы двойного диплома будут востребованы в банках, корпорациях или государственных ведомствах в качестве специалистов по работе с китайскими партнерами. Аналитики «Авито Работы» отмечают, что количество предложений по работе с Китаем за первые шесть месяцев этого года увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а прирост год к году составил 188%.

В то же время, по данным HeadHunter, количество предложений для соискателей со знанием китайского языка, размещенных с января по март 2023 года, достигло 3800, что на 42% больше, чем в предыдущем году.

При этом эксперты обратили внимание на то, что выпускники программы двойного диплома не будут привязаны к какой-либо локации, поскольку китайский диплом признается в 50 странах. По окончании обучения они смогут стать предпринимателями, заниматься экспортно-импортной деятельностью в сфере торговли или работать в международных компаниях. Например, в провинции Гуандун, где расположен университет Шаньтоу, находятся штаб-квартиры Tencent, Huawei, BYD, ZTE.

Эксперты пояснили, что рост спроса на сотрудников по работе с Китаем и как следствие расширение сотрудничества между российскими и китайскими вузами при подготовке новых образовательных проектов напрямую связан с экономическими показателями. Так, товарооборот между РФ и КНР в первом полугодии 2023 года вырос на 40,6%, до $114,54 млрд. За январь-июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд (на 78,1% больше, чем в прошлом году). Поставки из России в Китай выросли по сравнению с 2022-м на 19,4%, до $62,26 млрд. По итогам года ожидается, что товарооборот между странами превысит $200 млрд.