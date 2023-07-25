Отсидевший в российской тюрьме американец Рид получил ранение на Украине

Экс-морпех США Тревор Рид, который был передан американской стороне в рамках обмена пленными с РФ в 2022 году, подорвался на мине на Украине. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает портал The Messenger со ссылкой на источники.

По информации издания, после возвращения в США Рид самовольно отправился на Украину. Около двух недель назад он попал в киевскую больницу с осколочным ранением. Оттуда пострадавший был эвакуирован в американский госпиталь в Германии или Польше.

Как отмечается, после ранения Рид хотел вернуться в США, однако его планам помешали проблемы, связанные с контрактом с украинской армией. В этой связи экс-морпех хотел пожаловаться американскому правительству на плохое обращение с ним на Украине, а также донести свою историю до прессы.

По данным журналистов, ситуация с американцем напрягла представителей американской администрации. Эту информацию подтвердили в американском Госдепе. В этой связи представитель ведомства Ведант Патель призвал американцев отказаться от посещения Украины.

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», — указал Пател.

МИД РФ 27 апреля этого года сообщил о том, что в результате долгих переговоров состоялся обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который к тому моменту 12 лет не был на родине.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

При этом в России Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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