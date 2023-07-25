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Пойманному под Омском конокраду-рецидивисту грозит до 5 лет тюрьмы

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В Омской области задержали мужчину, который украл коня. Жеребца также нашли и передали хозяину. В отношении конокрада возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в Называевском районе. С заявлением в полицию обратился 54-летний житель деревни Константиновка.

По его словам, ночью у него пропал конь, привязанный к забору. Ущерб оценили в 150 тыс. рублей. Полицейские провели опрос жителей, которые рассказали, что в деревню приезжал незнакомый автомобиль. Позже был найден и водитель, признавшийся, что привозил в населенный пункт жителя Исилькуля.

Подозреваемого задержали. Им оказался мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Он признался, что специально приехал в Константиновку, чтобы совершить кражу. На окраине деревни он увидел коня, увел его в лес и привязал к дереву в нескольких км от деревни, чтобы на следующий день забрать.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, в начале марта, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о краже своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался в Чехии из-за санкций. Он назвал недостоверными сведения о стоимости пропавшей лошади. По словам главы Чечни, стоимость Зазу составляет не менее $10 млн, а не 400 тыс. крон (1,3 млн рублей), как утверждали некоторые СМИ.

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