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Посвященную временам СССР квартиру открыли в Воткинске

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В городе Воткинске в Удмуртии открыли квартиру-музей времен Советского Союза. Пространство называется «Квартира №СССР». Его создали в рамках благотворительного проекта «Дари добро».

По словам руководителя проекта Татьяны Чернецевой, которые приводит ИА «Сусанин», идея создания такой квартиры пришла во время общения с подростками, которые заходили к ней в магазин и интересовались историей появления винтажных вещей.

Девушка решила воссоздать квартиру молодого специалиста, приехавшего на Воткинский завод во времена СССР.

Теперь любой может погрузиться в прошлое и увидеть, как жили люди во времена Советского Союза, если придет в музей на улице Мира. Он будет работать со вторника по субботу.

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