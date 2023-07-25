Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск пяти бассейнов с подогревом в парках города в ближайшее время.

«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент ЖКХ запускает в следующем году около 10 таких бассейнов», — сказал он во вторник, 25 июля.

По его словам, Москву постепенно планируется превратить в город-курорт и «переплюнуть Сочи», передает RT.

Собянин отметил, что власти города задумали сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе.

«В этом году на Северном речном вокзале мы увеличили в два раза объемы, на «Острове мечты» — в Нагатинской пойме, там, где мы построили детский парк, рядом создали огромную, самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно 3 тыс. пляжников могут отдыхать там, порядка шести бассейнов больших, очень комфортных на территории», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

15 июня Собянин заявил о запуске второй очереди бассейнов на Северном речном вокзале Москвы.

Градоначальник добавил, что на территории Южного речного вокзала будет открыта самая большая в Европе пляжная зона из искусственных водоемов с подогревом.

Ранее, 10 июня, Собянин открыл пляжную зону с подогреваемыми бассейнами на набережной Северного речного вокзала.