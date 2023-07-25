Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году
Мир
Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть влияние Запада в Африке
Общество
Суд отправил инженера из ТЦ «Времена года» под домашний арест
Мир
Захарова назвала недопустимым спонсирование совершающих атаки на журналистов
Мир
Лавров заявил о готовности РФ помогать в согласовании договора между Баку и Ереваном
Мир
Постпред США при ОБСЕ Карпентер осудил любые атаки на представителей СМИ
Политика
Ушаков подтвердил планы Путина посетить Турцию для диалога с Эрдоганом
Экономика
Российские банки спрогнозировали высокий спрос на золото во втором полугодии
Мир
Минск заявил об обращении к БРИКС о приеме в объединение
Общество
Рыбный союз заявил о способности РФ заменить продукцию из недружественных стран
Мир
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
Мир
СМИ сообщили о нападениях собаки Байдена на агентов секретной службы

Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск пяти бассейнов с подогревом в парках города в ближайшее время.

«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент ЖКХ запускает в следующем году около 10 таких бассейнов», — сказал он во вторник, 25 июля.

По его словам, Москву постепенно планируется превратить в город-курорт и «переплюнуть Сочи», передает RT.

Собянин отметил, что власти города задумали сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе.

«В этом году на Северном речном вокзале мы увеличили в два раза объемы, на «Острове мечты» — в Нагатинской пойме, там, где мы построили детский парк, рядом создали огромную, самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно 3 тыс. пляжников могут отдыхать там, порядка шести бассейнов больших, очень комфортных на территории», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Зеленое наваждение: как бюджетно благоустроить парк
В российских регионах гражданам пытаются привить ответственность за городские территории

15 июня Собянин заявил о запуске второй очереди бассейнов на Северном речном вокзале Москвы.

Градоначальник добавил, что на территории Южного речного вокзала будет открыта самая большая в Европе пляжная зона из искусственных водоемов с подогревом.

Ранее, 10 июня, Собянин открыл пляжную зону с подогреваемыми бассейнами на набережной Северного речного вокзала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023