Посол Германии в РФ покинет должность после четырех лет работы

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что покинет Россию после четырех лет на этой должности. Об этом он сообщил 25 июля на приеме по случаю отъезда.

«Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными», — рассказал дипломат.

Следующим послом Германии в России станет Александр граф Ламбсдорф. 1 июля он заявил, что центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем. В этом противостоянии ФРГ необходимо выбрать сторону, сказал дипломат.

21 июня Россия выдала Ламбсдорфу агреман в качестве нового послу Германии в Москве. Дипломат получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве.

56-летний Ламбсдорф работал в посольстве ФРГ в США, занимал в МИД ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он был депутатом Европарламента.