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Участникам Московского урбанистического форума предложат покататься на сапборде и серфе

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Посетители площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» смогут поучаствовать в открытых спортивных тренировках, мастер-классах и соревнованиях. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В «Лужниках» установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд. Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих», — отметила Сергунина.

В «Лужниках» также можно будет принять участие в заезде на треке для картинга, позаниматься йогой в гамаках и провести растяжку, освоить базовые движения зумбы. Кроме того, на территории спорткомплекса установят хоккейную коробку для летнего варианта этой игры (на роликовых коньках).

Там появится и горка для зимних видов спорта, на которой используется всесезонное покрытие. Горка предназначена для катания на тюбинге или сноуборде.

МУФ пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Форум пройдет на таких площадках, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. В рамках МУФ состоятся мастер-классы, кинопоказы, аудиовизуальные шоу и выступления музыкантов.

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