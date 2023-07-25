Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Пилоты пожарного самолета, разбившегося на греческом острове Эвбея, погибли. Об этом 25 июля сообщил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас.

«Гибель офицеров ВВС и операторов пожарных самолетов при исполнении служебных обязанностей и при попытке защитить жизнь и имущество граждан, а также окружающую среду нашей страны, вызывает глубокую печаль. Наши мысли с их семьями и коллегами, которым мы выражаем наши самые искренние соболезнования», — приводит его слова сайт ведомства.

Ранее в этот день самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции. На борту воздушного судна находились два человека. Самолет принадлежал 355-й тактической транспортной эскадрилье. К месту крушения вылетел вертолет со спасателями.

23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

До этого, 22 июля, власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.