Браконьеров задержали на территории заказника «Вымский» в Коми

В Республике Коми во время рейда в заказник «Вымский» инспекторы республиканского министерства природы, центра по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и Росрыболовства задержали нескольких нарушителей режима охраны заповедной территории и правил рыболовства.

Так, у четырех посетителей заказника обнаружили искусственные приманки, запрещенные для использования на семужье-нерестовых реках. Как поясняет ИА «Комиинформ», река Вымь выше устья реки Елва считается местом нереста атлантического лосося и входит в границы заказника.

У нарушителей забрали спиннинги с искусственными приманками, незаконно выловленных щук и хариусов. За нарушение режима ООПТ они могут быть оштрафованы на сумму от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 т бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей. Документов, подтверждающих законность добычи бивней, не было.