Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть влияние Запада в Африке

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила во вторник, 25 июля, о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте.

«Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнем верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав — тогда мы начнем побеждать», — заявила она в интервью RT.

Ранее в этот день помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на саммите Россия — Африка российский лидер Владимир Путин, помимо прочего, выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он коснется вопросов формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств, сообщает телеканал «360».

Накануне, 24 июля, была опубликована статья президента РФ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, передает НСН.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка пройдут 27–28 июля.