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Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США не намерены на самом деле осуждать гибель журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева в зоне спецоперации. Об этом 25 июля заявил сенатор Алексей Пушков.

«Конкретного осуждения обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданского транспорта в Запорожье, который привел к гибели Журавлева и ранениям трех его коллег, мы так и не услышали. И не услышим. Это означает, что США на деле ничего не намерены осуждать. Декларируемые ими принципы давно не имеют ничего общего с их политикой», — написал он в Telegram.

Так Пушков отреагировал на заявление постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который сказал, что Соединенные Штаты осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает.

Также 25 июля постпредство РФ при ОБСЕ заявило, что организация продолжает покрывать преступления Украины и демонстрировать предвзятость в вопросе безопасности журналистов.

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Журавлев погиб 22 июля, когда ВСУ ударили по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Всего ранения получили четыре журналиста, а Журавлев скончался во время эвакуации. Среди пострадавших был корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела журналистов было возбуждено уголовное дело. При этом посольство РФ в Вашингтоне возложило ответственность за удар по корреспондентам на США, назвав ничтожными заверения Соединенных Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.

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