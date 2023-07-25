Около клуба в Москве обстреляли «звездного» телохранителя

Телохранителя российских политиков и звезд шоу-бизнеса обстреляли из Porsche Panamera на парковке у элитного клуба на Рочдельской улице в Москве. Об этом 25 июля сообщил «Известиям» пострадавший по имени Артур.

По словам потерпевшего, он чудом выжил после выстрела в голову. Мужчина рассказал, что пришел в клуб отдохнуть. Когда Артур стоял на парковке, к нему подъехали неизвестные молодые люди, они находились в салоне Porsche без номеров.

«Они там сигналили, что-то кричали, вроде «чувак, иди отсюда в сторону». Я отступил, ну как бы пропустил их», — сказал он.

После этого раздались выстрелы, одна пуля пролетела мимо, вторая попала мужчине в затылок.

Артур предположил, что огонь по нему вели из травматического оружия.

Нападавшие в Porsche Panamera скрылись, а Артура госпитализировали. Медики рассказали ему, что жизнь спасла накачанная шея — пуля от нее отскочила. Однако на затылке у него образовалась гематома внушительных размеров.

«Я их вообще не знаю, этих людей. Я не знаю, какой мотив у них стрелять в спину, в затылок, в голову», — пояснил мужчина журналистам.

Ранее во вторник сообщалось, что Пресненская межрайонная прокуратура установит обстоятельства стрельбы на Рочдельской улице.

Инцидент произошел 23 июля около 6:00. Неизвестные выстрелили в мужчину из травматического оружия недалеко от ресторана «Заварка». Пострадавшего госпитализировали с травмой.