Экономист оценил запрет на импорт ряда товаров для внутреннего рынка России

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал во вторник, 25 июля, сообщение о том, что Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

«В принципе, ограничение импорта всегда дает какой-то карт-бланш для внутреннего рынка… Импорт хорош тем, что мы импортируем те продукты, которых у нас нет. Сама ситуация нормальная, потому что у нас проблем с рыбой нет. Мы достаточно самодостаточны с точки зрения рыбы», — сказал экономист в беседе с RT.

Он добавил, что в отношении категории недружественных стран в России действует жесткая тактика и риторика.

«Мы не даем им особых возможностей для функционирования. Импорт — значит трата валюты… С точки зрения экономики и сегодняшней ситуации тратить доллары и евро на рыбу не так уж и благоразумно», — сказал он, добавив, что в России полно рыбных промыслов при стольких количествах морей.

Ранее в этот день стало известно, что правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран, передает НСН.

Так, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии, сообщает телеканал «360».

Также среди этих товаров вино и строительные детали из полиуретана. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления. Они будут действовать до конца 2023 года.

В конце июня правительство РФ утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. В список вошли семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, а также рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.