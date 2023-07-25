Жара бьет по европейской туриндустрии

Аномальная жара в Европе может угрожать туриндустрии государств, об этом заявляют журналисты Bloomberg. Там отмечают, что изменение климата ­станет ударом для стран европейского юга. В группу риска попали, например, Греция, Италия и Испания. В этих странах вклад туриндустрии в ВВП сильно ощутим, передает телеканал «Известия». Так в 2021 году туризм в Греции составил 14,9% от ВВП. Таким образом, аномальная жара может сильно навредить экономике. И, по данным рейтингового агентства Moody's, в более долгосрочной перспективе привлекательность южной Европы может снизиться. Предпочтения туристов изменятся в сторону северных направлений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.