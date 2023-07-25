Объем выдачи IT-ипотеки вырос в 2,5 раза

Выдача IT-ипотеки в 2023 году выросла почти в 2,5 раза. За первые два квартала было оформлено 10,7 тыс. кредитов. Общая сумма банковских займов превысила 93 млн рублей. Рост активности эксперты объясняют улучшением условий кредитования, передает телеканал «Известия». Допустимый диапазон возраста заемщиков увеличили. Теперь он составляет от 18 до 50 лет. Порог стоимости приобретаемого жилья также значительно вырос.

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