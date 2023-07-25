Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере
Мир
Патрушев указал на причастность спецслужб Запада к созданию почти всех террористических групп
Мир
ЕС выделил Киеву еще €1,5 млрд в рамках финансовой помощи
Экономика
Путин назвал успешной работу российского бизнеса
Мир
В Германии сообщили о критике действий ВСУ в секретном докладе бундесвера
Армия
Российские силы сбили украинский Ми-24 в Запорожской области
Мир
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Мир
Патрушев указал на катастрофу рынка продуктов из-за санкций против РФ
Происшествия
Судно «Михаил Сомов» село на мель около островов в Баренцевом море
Мир
В Сингапуре впервые за 19 лет казнят женщину
Общество
Замеры на концентрацию опасных веществ провели в ТЦ «Времена года»
Авто
В Италии создали автомобиль с самой низкой посадкой

Суд отправил инженера из ТЦ «Времена года» под домашний арест

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест Евгения Боткина по делу о прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в столице. Такое решение было принято 25 июля.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — заявила судья Ольга Киселькова.

Боткин является главным инженером частной компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре.

Трубное положение: в деле о трагедии в ТЦ «Времена года» появился первый фигурант
Задержан главный инженер компании, отвечавшей за исправность коммуникаций торгового центра

22 июля трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» составила 4 тыс. кв. м.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

24 июля Боткин был задержан. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023