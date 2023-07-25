СМИ сообщили о нападениях собаки Байдена на агентов секретной службы

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер искусала семерых агентов секретной службы, один из них был госпитализирован. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает газета New York Post.

«Почти двухлетняя немецкая овчарка президента Байдена укусила семерых человек за четыре месяца с тех пор, как бывший первый пес Мейджор был изгнан из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение», — рассказывает автор публикации.

Самый серьезный инцидент с участием собаки произошел в ноябре прошлого года, когда укушенного псом офицера секретной службы доставили в местную больницу с травмами руки и бедра.

Издание отмечает, что нападений на людей со стороны Коммандера может быть намного больше, просто многие из них не получили огласку.

При этом покойный Мейджор отличался еще более свирепым нравом. Американский лидер был вынужден передать пса на попечение друзьям семьи, поскольку тот кусал людей почти каждый день и практически не поддавался дрессировке.

Днем ранее телеканал NBC News сообщил, что команда Байдена разрабатывает меры, чтобы американский лидер больше не спотыкался на публичных мероприятиях. Они стремятся свести к минимуму физические трудности главы государства, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу.

До этого, 23 июля, газета New York Post написала, что американский президент более 30 лет назад сделал предсказание о том, что к 2020 году его «не будет в живых». Он рассказал об этом во время выступления в Детройтском юридическом колледже, будучи сенатором от штата Делавэр.

Ранее, 22 июля, глава Байден во время выступления в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан.