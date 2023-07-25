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Захарова назвала недопустимым спонсирование совершающих атаки на журналистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США не должны одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. Об этом 25 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», — написала она в Telegram.

По ее словам, США никак не могут осуждать атаки, производимые на их собственные средства.

Ранее в этот день постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили.

25 июля постпредство РФ при ОБСЕ заявило, что организация продолжает покрывать преступления Украины и демонстрировать предвзятость в вопросе безопасности журналистов.

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Журавлев погиб 22 июля, когда Вооруженные силы Украины ударили по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Всего ранения получили четыре журналиста, а Журавлев скончался во время эвакуации. Среди пострадавших был корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела журналистов было возбуждено уголовное дело. При этом посольство РФ в Вашингтоне возложило ответственность за удар по корреспондентам на США, назвав ничтожными заверения Соединенных Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.

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