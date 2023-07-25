Захарова назвала недопустимым спонсирование совершающих атаки на журналистов

США не должны одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. Об этом 25 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», — написала она в Telegram.

По ее словам, США никак не могут осуждать атаки, производимые на их собственные средства.

Ранее в этот день постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили.

25 июля постпредство РФ при ОБСЕ заявило, что организация продолжает покрывать преступления Украины и демонстрировать предвзятость в вопросе безопасности журналистов.

Журавлев погиб 22 июля, когда Вооруженные силы Украины ударили по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Всего ранения получили четыре журналиста, а Журавлев скончался во время эвакуации. Среди пострадавших был корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела журналистов было возбуждено уголовное дело. При этом посольство РФ в Вашингтоне возложило ответственность за удар по корреспондентам на США, назвав ничтожными заверения Соединенных Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.