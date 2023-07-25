Шествие десантников в часть Дня ВДВ отменили в Калуге

В Калуге не состоится шествие десантников, посвященное Дню ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба горуправы Калуги, не уточняя причины принятия решения об отмене.

В администрации при этом отметили, что основные праздничные мероприятия на площади Победы всё же состоятся. Для удобства их участников 2 августа парковки сделают бесплатными по кольцу площади в период с 9:00 до 12:00.

На 10:00 запланировано возложение цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Десантники почтут память павших воинов минутой молчания. Мероприятие продолжится в сквере Защитников Отечества. Там состоится митинг с участием ветеранов боевых действий и общественников, пишет газета «Весть».