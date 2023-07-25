Экспедиция севшего на мель «Михаила Сомова» продолжила работу

Экспедиция на борту севшего на мель судна «Михаил Сомов» продолжила работу. Информация об этом поступила «Известиям» во вторник, 25 июля.

В составе экспедиции 51 человек, специалисты продолжают работу. Жизнеспособность судна обеспечивают 34 члена экипажа, рассказал начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

По его словам, сотовая связь в месте нахождения судна не ловит, общение происходит посредством спутниковой, она стабильная. В таких условиях экспедиция может существовать не менее месяца.

Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Специалисты прорабатывают вопрос эвакуации экипажа, отметил Ершов.

«Михаил Сомов» сейчас находится в 15 км от ближайшей станции, поэтому эвакуация на лодке невозможна.

«На борту судна находится вертолет. В случае гипотетического ухудшения ситуации воздушное судно может всегда доставить на станцию членов экспедиции», — заключил Ершов.

Большое экспедиционное судно используется для снабжения северных станций. Оно село на необозначенную на картах мель после отхода от станции на острове Хейса между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Угрозы затопления нет, разлива топлива тоже.