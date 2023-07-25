Стали известны подробности состояния сына Михаила Ефремова

Сыну Михаила Ефремова Николаю стало лучше. В его состоянии наметилась положительная динамика, о чем во вторник, 25 июля, сообщил источник «Известий».

«Ефремову стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, наметилась положительная динамика», — рассказал информатор.

Как отмечается, он находится в сознании, но всё еще остается в реанимации.

Утром 30 июня соседи мужчины сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа. ЧП произошло на Пролетарском проспекте. По словам пострадавшего, который после падения находился в сознании, он упал случайно.

В тот же день стало известно, что Николая ввели в искусственную кому, ему провели две операции, состояние пациента оставалось крайне тяжелым. 6 июля сообщалось, что оно улучшилось.

Как рассказал 12 июля источник «Известий», после операции Ефремов вел себя по-хамски и не давал врачам лечить себя. 19 июля в числе осложнений медики диагностировали у сына известного актера острую церебральную недостаточность, развившуюся в результате употребления антидепрессантов и запрещенных веществ.