Видео. МЧС России показало кадры с борта Бе-200, который тушит пожары в Турции

Видео. МЧС России показало кадры с борта Бе-200, который тушит пожары в Турции

2023-07-25 18:30:37

2023-07-25 18:30:37

2023-07-25 18:30:37

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