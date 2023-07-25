Постпред США при ОБСЕ Карпентер осудил любые атаки на представителей СМИ

США осуждают любые атаки на журналистов. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева.

«США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили», — сказал он на брифинге.

Журавлев погиб 22 июля, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Всего ранения получили четыре журналиста, а Журавлев скончался во время эвакуации. Среди пострадавших был корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела журналистов было возбуждено уголовное дело. При этом посольство РФ в Вашингтоне возложило ответственность за удар по корреспондентам на США, назвав ничтожными заверения Соединенных Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно.

Кроме того, 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.

25 июля постпредство РФ при ОБСЕ заявило, что организация продолжает покрывать преступления Украины и демонстрировать предвзятость в вопросе безопасности журналистов.