Россияне начали бронировать отели на новогодние праздники

Аналитики «Яндекс Путешествий» зафиксировали рост спроса пользователей на бронирование отелей на новогодние праздники. Доля таких бронирований в июле этого года выросла в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем в 2023 году пользователи планируют новогодние поездки на четыре дня. Об этом 26 июля «Известиям» сообщили в компании.

В прошлом году похожие относительные и абсолютные значения по бронированиям гостиниц на период Нового года были только к середине октября. Таким образом, ранние бронирования на длинные зимние каникулы в 2023 году начались за пять месяцев до самого Нового года, что в два раза раньше чем в 2022 году — тогда активные бронирования стартовали только за два с половиной месяца до праздника. Так, горизонт планирования новогодних поездок в 2023 году вернулся к допандемийному уровню.

В число наиболее популярных российских регионов для бронирований на новогодние праздники вошли: Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область, Карачаево-Черкесская Республика.

Большая часть забронированных номеров приходится на отели уровня трех звезд и четырех звезд — 31% и 24% соответственно. На пятизвездочные отели приходится 3% бронирований, двухзвездочные — 5%, однозвездочные — 2%. 35% бронирований приходится на объекты без рейтинга. При этом, если сравнить эти данные с полными данными по бронированиям на новогодние праздники 2022 года, то доля номеров в гостиницах уровня пять звезд и две звезды была в два раза выше. Соответственно, сейчас пользователи стараются забронировать лучшие места в массовом сегменте, где выше всего конкуренция за номера.

Также в текущих заказах 2023 года значительная доля бронирований с детьми — 45%. Семьи стараются спланировать свои поездки заранее, так как количество подходящих им номеров по популярным направлениям ограничено.

18 июня в сервисе OneTwoTrip рассказали, что популярными направлениями для семейных поездок в России среди опрошенных путешественников стали Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.