Федерацию вейкбординга создали в Брянской области

В Брянской области появилась новая спортивная федерация — воднолыжного спорта и вейкбординга. Первые соревнования по этому виду спорта состоятся 29 июля.

Руководителем федерации стал Артем Федотов, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный департамент физкультуры и спорта.

Вейкбординг считается экстремальным видом спорта. Он сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, прыжки и акробатику. У него есть сходство со сноубордом, серфингом и скейтбордом.