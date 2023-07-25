Федерацию вейкбординга создали в Брянской области
В Брянской области появилась новая спортивная федерация — воднолыжного спорта и вейкбординга. Первые соревнования по этому виду спорта состоятся 29 июля.
Руководителем федерации стал Артем Федотов, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный департамент физкультуры и спорта.
Вейкбординг считается экстремальным видом спорта. Он сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, прыжки и акробатику. У него есть сходство со сноубордом, серфингом и скейтбордом.