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Политолог из Эфиопии рассказал о влиянии украинского конфликта на жизнь Африки

Политолог Гелету: конфликт на Украине повлиял на продовольственную безопасность в Африке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С начала украинского конфликта значительно выросла инфляция на рынке зерна, что негативно повлияло на продовольственную безопасность стран Африки. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал «Известиям» директор Института международных отношений при МИД Эфиопии Джафар Гелету, посетивший Валдайский форум в Петербурге.

«Отсутствие продовольственной безопасности создает большие проблемы для многих африканских государств. Было принято много программ в поддержку и в развитие, которые должны изменить ситуацию и разрешить проблему. С начала конфликта на Украине значительно выросла инфляция, в том числе на рынке зерна. Главными жертвами этого конфликта стали наиболее незащищенные с точки зрения продовольственной безопасности страны Африки», — отметил он.

Гелету подчеркнул, что по этому вопросу состоялось множество переговоров между Россией и странами Африки.

По его словам, президент РФ Владимир Путин старается поддерживать хорошие отношения с Африканским континентом. Руководства стран достигли общего понимания по теме зерновой сделки. А обвинения Запада в адрес России по причине нехватки зерна являются частью медиакампании по дискредитации РФ.

«Любой конфликт в любой точке мира имеет ряд негативных эффектов в других частях мира. И от конфликта на Украине также распространяются на другие страны — как мы уже говорили, производство пшеницы, нехватка продовольствия и другие последствия, как нелегальный поток оружия в африканские государства. Это большой вызов для безопасности Африки и мира», — добавил политолог.

Эксперт резюмировал, что только мирные переговоры позволят решить проблему.

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Ранее в этот день посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров сообщил, что на саммите Россия — Африка будет обсуждаться вариант создания логистических коридоров для поставки российского зерна и удобрений на Африканский континент.

Ранее, 24 июля, президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства. По его словам, в 2023 году ожидается рекордный урожай, а это значит, что нет оснований беспокоиться о последствиях отмены зерновой сделки.

Сделку прекратили 17 июля. По заявлению Путина, Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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