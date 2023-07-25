Вода в озере Екатеринбурга окрасилась в кроваво-красный цвет

В Екатеринбурге вода в небольшом пруду ЦПКиО имени Маяковского приобрела кроваво-красный цвет. Причину директор парка Павел Зубакин объяснил порталу Е1.

По его словам, из-за высокой температуры воздуха забродила вода. Специалисты используют полезные бактерии для поддержания азотного цикла пруда, а также бактерии против цветения воды. В скором времени пруд и его обитатели почувствуют себя лучше.

Причиной заболачивания и цветения водоема стало отсутствие проточной воды. При этом экологическое состояние пруда удовлетворительное, сообщает ИА «Ура.ру».

В начале июня сообщалось о гибели рыбы в Верхнемакаровском водохранилище Екатеринбурга. По словам очевидцев, рыба находилась в пене светло-зеленого цвета.