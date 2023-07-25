Changan анонсировал в России новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus

Китайский производитель Changan анонсировал на российском рынке новое поколение кроссовера CS75 Plus. CS75 Plus станет 14-й моделью компании в России, сообщает пресс-служба Changan 25 июля. О комплектациях и ценах на новинку станет известно ближе к официальному старту продаж.

Габариты авто: 4700×1865×1710 мм. Кроссовер оборудован полуторалитровым турбомотором мощностью 178 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Привод ― передний.

Передняя подвеска нового поколения CS75 Plus ― независимая, типа макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — независимая, многорычажная.

На прошлой неделе в салонах российских дилеров появились китайские кроссоверы Changan CS95 Plus. Модель не так давно претерпела рестайлинг, и теперь ее привезли в Россию по параллельному импорту.

Главные отличия CS95 Plus для внутреннего рынка от аналогичного кроссовера, официально поставляемого в Россию, затрагивают экстерьер. Так, после обновления у кроссовера изменились передний бампер и решетка радиатора.