Медицинский психолог рассказала о способе справиться с панической атакой

При панической атаке во всех органах и системах проявляется реакция возбуждения или торможения, сообщила во вторник, 25 июля, медицинский психолог Психиатрической клинической больницы №13 депздрава Москвы Геляна Ширикинова. Она рассказала об опасности подобных приступов и о том, как помочь себе выйти из этого состояния.

По словам специалиста, чаще всего состояние панической атаки распознается по внезапному осознанному страху за свою жизнь, не имеющему логичного объяснения и причин в данном месте и в данный момент.

Паническая атака также сопровождается физическими проявлениями: нарушением ритма дыхания, потоотделением, учащением сердцебиения, изменениями температуры тела, побледнением или покраснением, расширением или сужением зрачков. Также для этого состояния характерна скованность в движениях либо невозможность усидеть на месте.

«При этом человек испытывает абсолютно четкое желание покинуть место, в котором находится, либо найти укромное место в углу. Срочное желание обратиться за помощью и нежелание оставаться одному», — сказала психолог в беседе с Lenta.Ru.

Ширикинова подчеркнула, что панические атаки способны влиять как на состояние психики и на здоровье человека.

«После каждого скачка гормонов на восстановление гомеостаза и тем более иммунитета уходит минимум две недели. Таким образом, чем больше переживаний, психоэмоциональной нагрузки, тем больший урон мы наносим своей психике», — объяснила специалист.

По словам психолога, больше всего панические атаки опасны своим влиянием на сердечно-сосудистую систему и другие органы.

Первую помощь необходимо начать с восстановления дыхательной функции в полном объеме.

«При этом важно учитывать, что если у вас уже не первая паническая атака, которую вы не лечите со специалистом, то эффект от экстренных мер будет снижаться», — предупредила она.

Нехватка кислорода запускает большую цепную реакцию в организме: учащение сердцебиения, нарушение ориентации в пространстве, и как следствие — трудности критичного мышления. Поэтому важно в этот момент находиться рядом с человеком, взять его за руку, если он позволяет, и вместе дождаться конца приступа. В момент панической атаки важно выслушивать человека и не обесценивать его мысли и слова.

«Если это подтвержденная паническая атака, необходимо начать лечение у психотерапевта», — заключила психолог.

Ранее, 18 июля, китайская теннисистка Чжан Шуай из-за панической атаки отказалась продолжать матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште, передает RT.

В первом сете при счете 6:5 в пользу соперницы Чжан Шуай взяла медицинский тайм-аут, пожаловалась на паническую атаку и отказалась играть дальше.