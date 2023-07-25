Лавров заявил о готовности РФ помогать в согласовании договора между Баку и Ереваном

Россия собирается всячески помогать в согласовании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом 25 июля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

«Россия кровно заинтересована в мире и стабильности на Кавказе. Мы будем продолжать с согласия сторон, которое подтверждено, наши усилия, которые направлены на стабилизацию обстановки», — приводятся слова Лаврова на сайте МИДа.

Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы ко всем трехсторонним договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении относились с уважением.

«Сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы всячески помочь в его согласовании, используя свой экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями, представленными здесь», — подытожил Лавров.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца 2023 года, если Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре вряд ли отразят положение, касающееся Нагорного Карабаха.

До этого, 21 июля, Пашинян заявил, что верит в возможность стабильного мира с Азербайджаном. Однако он отметил, что помимо представителей каждого государства, на дипломатический процесс влияют самые разные факторы, например, внутренняя и внешняя политика, гуманитарная обстановка, международная ситуация.

Еще 15 июля МИД РФ призвал срочно заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Обязательной частью документа назывались надежные и четкие гарантии безопасности для армян Карабаха. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 июня сообщал, что мир может быть заключен до конца года. Он заявлял, что планирует добиться международного присутствия в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.