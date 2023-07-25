Путин подписал закон о порядке распределения штрафов на платных дорогах

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок распределения штрафов на платных автодорогах между федеральным и региональным бюджетом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, в силу вступили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в России» и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», где теперь утвержден не только порядок распределения штрафов на платных трассах, но и введено понятие опорной сети дорог.

Документ гласит, что опорная сеть включает в себя совокупность дорог, которая обеспечивает бесперебойное движение транспортных средств, транспортную связанность территории РФ, единство ее экономического пространства. Отныне правительство РФ вправе устанавливать критерии и утверждать перечень дорог общего пользования, которые входят в опорную сеть.

Согласно вошедшим в силу поправкам, в опорную сеть входят федеральные, региональные и межмуниципальные трассы, которые соответствуют установленным правительством России критериям. Планируется, что 2027 году в России приведут в нормативное состояние 85% дорог опорной сети.

Ранее, 24 июля, стало известно, что более 120 млрд рублей по программе казначейских кредитов поступит в российские регионы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, в программе казначейских кредитов на сумму 120,5 млрд рублей в текущем году примут участие 70 субъектов РФ. На сегодняшний день 40 регионов России получили кредиты на сумму 34,94 млрд рублей: 14 регионов из них уже получили полную сумму займа.