Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере
Мир
Патрушев указал на причастность спецслужб Запада к созданию почти всех террористических групп
Мир
ЕС выделил Киеву еще €1,5 млрд в рамках финансовой помощи
Экономика
Путин назвал успешной работу российского бизнеса
Мир
В Германии сообщили о критике действий ВСУ в секретном докладе бундесвера
Армия
Российские силы сбили украинский Ми-24 в Запорожской области
Мир
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Мир
Патрушев указал на катастрофу рынка продуктов из-за санкций против РФ
Происшествия
Судно «Михаил Сомов» село на мель около островов в Баренцевом море
Мир
В Сингапуре впервые за 19 лет казнят женщину
Общество
Замеры на концентрацию опасных веществ провели в ТЦ «Времена года»
Авто
В Италии создали автомобиль с самой низкой посадкой

В Италии создали автомобиль с самой низкой посадкой

0
Фото: Bild
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянские механики создали автомобиль с максимально возможной низкой посадкой. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает газета Bild в своем Telegram-канале.

За основу три изобретателя взяли модель автомобиля Fiat Panda 1980 года. Они подняли колеса и двигатель в салон, а от капота оставили только крышку. Чтобы осуществлять езду на такой машине, водителю нужно залезть внутрь и управлять с помощью джойстика.

Корреспондент издания называл получившийся автомобиль Fiat Flunder, что в переводе с английского языка означает Фиат Камбала.

Ранее, 9 июня, японский производитель Mitsubishi представил на европейском рынке новое поколение легендарного субкомпакта Colt. Автомобиль представляет собой перелицованный Renault Clio. Его стоимость начинается от €20,4 тыс. (порядка 1,8 млн рублей).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023