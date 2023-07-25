В Италии создали автомобиль с самой низкой посадкой
Итальянские механики создали автомобиль с максимально возможной низкой посадкой. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает газета Bild в своем Telegram-канале.
За основу три изобретателя взяли модель автомобиля Fiat Panda 1980 года. Они подняли колеса и двигатель в салон, а от капота оставили только крышку. Чтобы осуществлять езду на такой машине, водителю нужно залезть внутрь и управлять с помощью джойстика.
Корреспондент издания называл получившийся автомобиль Fiat Flunder, что в переводе с английского языка означает Фиат Камбала.
Ранее, 9 июня, японский производитель Mitsubishi представил на европейском рынке новое поколение легендарного субкомпакта Colt. Автомобиль представляет собой перелицованный Renault Clio. Его стоимость начинается от €20,4 тыс. (порядка 1,8 млн рублей).