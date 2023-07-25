Замеры на концентрацию опасных веществ провели в ТЦ «Времена года»

В Москве спецслужбы провели замеры на концентрацию опасных веществ в ТЦ «Времена года», где ранее погибли четыре человека в результате прорыва трубы с кипятком. Кадры с места есть в распоряжении «Известий» во вторник, 25 июля.

Согласно предварительным данным, следователи изъяли фрагмент трубы, а спасатели провели тактическую вентиляцию.

Как выяснили «Известия», повышений предельно допустимых значений аммиака, сероводорода и хлороводорода спецслужбы не выявили. Отмечается, что будут осуществлены повторные замеры.

«Основания для проведения внеплановой выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации участка трубопровода теплосети в отношении ООО «ОКТАН ПЛЮС АЛЬФА» отсутствовали», — говорится в официальной ответе ведомства «Известиям».

Отмечается, что с 2019 года по настоящее время в Ростехнадзоре не было никакой информации о нарушениях требований безопасности при эксплуатации труб.

22 июля трубу с горячей водой прорвало в московском ТЦ «Времена года» — она разошлась по сварному шву. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. Позднее архитектор ТЦ Владимир Плоткин в беседе с «Известиями» рассказал, что причиной трагедии могли стать износ труб и плохие материалы, которые использовал при строительстве генподрядчик.

24 июля был задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре.

25 июля его доставили в суд в Пресненский суд столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Из зала суда в этот день стало известно, что он является не единственным фигурантом дела об аварии.