Немецкие военачальники выражают крайнее недовольство тем, как украинские националисты ведут боевые действия, что зафиксировано в секретном докладе бундесвера. Об этом 25 июля пишут журналисты газеты Bild, получившие доступ к документу.

Отмечается, что немецкие военные специалисты указывают на невозможность добиться огневого превосходства Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской армией, и в этом не помогают ни поставки западной военной техники, ни программы обучения украинских военнослужащих на европейских полигонах.

«Некоторые украинские воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, несмотря на то, что каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно», — указывает одну из причин журнал.

Также в статье затронута тема системы командования украинскими военными. Уточняется, что военачальники на Украине, неспособные работать по стандартам НАТО, сводят на нет всю подготовку молодых солдат, прошедших обучение в странах Запада. В результате ВСУ сами себе перечеркивают весь «успех».

Ранее 25 июля польская газета Rzeczpospolita сообщила о том, что, если контрнаступление провалится, Запад может сократить военную помощь Украине. Авторы материала отметили, что западные страны недовольны ходом контрнаступления. По мнению журналистов, если в США и европейских странах к власти придут новые лидеры, поддержка Украины может быть сокращена.

До этого, 23 июля, газета The Wall Street Journal высказала мнение, что западные страны разочаровались в ходе контрнаступления Украины, а расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Из-за этого Запад может столкнуться с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

В тот же день бывший депутат бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что события на Украине являются частью плана Запада по стравливанию и уничтожению славян. По мнению Гердта, в случае смены власти в США украинский кризис был бы урегулирован одним днем.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля назвал причиной тяжелого хода контрнаступления медленные поставки западного вооружения. Он отметил также, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.