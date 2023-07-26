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Иранский седан SAIPA Shahin появится в России с двумя двигателями

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Фото: Saipa
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Иранский седан SAIPA Shahin для российского рынка получит две версии силовой установки. Об этом сообщает портал Charkhan.com.

Седаны будут доступны с восьмиклапанным полуторалитровым турбомотором мощностью 110 л.с. в паре с вариатором, а также с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который развивает 115 л.с. В качестве трансмиссии эта версия будет поставляться с шестиступенчатой автоматической коробкой передач китайского производителя DAE.

Shahin для российского рынка получит такие опции, как круиз-контроль, бесключевой доступ, 10-дюймовый дисплей системы мультимедиа, камера заднего вида, люк в крыше, ABS, кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений.

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Ранее, 25 июля, в Иране в объективы журналистов попал предсерийный образец «первого национального кроссовера» Iran Khodro Ray. Серийный автомобиль вдохновлен концепт-каром Rira, представленным в Тегеране в августе прошлого года. Кроссовер построен на базе французского Peugeot 2008 первого поколения, в основе которого лежит платформа PF1.

По словам инсайдеров, автомобиль получит атмосферный двигатель Peugeot объемом 1,6 л и мощностью 113 л.с., а также 1,7-литровый французский турбодвигатель, который развивает 160 л.с. в паре с механической и автоматической трансмиссией на выбор.

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