Трансгендер Хилми Форкс вышел из спецприемника спустя 12 суток

Трансгендер Хилми Форкс вышел во вторник, 25 июля, из спецприемника спустя 12 суток, которые он отсидел за драку в кафе «Вкусно — и точка».

«Я не знаю, как я выдержал. <...> Я писал молитву и всё остальное. Я просил Господа о том, чтобы он меня простил. Мне кажется, я сидел, потому что <...> так захотел Господь», — сказал Хилми Форкс, отвечая на вопрос журналистов о том, как он пребывал в спецприемнике.

По его словам, после этого он «открыл в себе новое»: начал писать стихи, читать книги.

Ранее, 13 июля, Московский суд также оштрафовал Хилми Форкса за драку в заведении общепита. Он признал свою вину в мелком хулиганстве. В пресс-службе МВД отметили, что блогер нецензурно выражался, вел себя агрессивно и провокационно в отношении посетителя ресторана.

До этого, 12 июля, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии, по которому ему грозит до шести лет тюрьмы.

Еще в январе также сообщалось, что в отношении блогера возбуждено административное дело за пропаганду ЛГБТ.