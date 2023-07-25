Российские силы сбили украинский Ми-24 в Запорожской области

В Запорожской области Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский вертолет Ми-24. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Также системами российской ПВО перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

Конашенков добавил, что российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

По словам Конашенкова, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

Ранее, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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