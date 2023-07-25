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Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16

МИД Украины: Киев создаст новый зерновой коридор после получения F-16
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Украина воспользуется поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

По словам высокопоставленного дипломата, если Киев получит F-16, то не будет зависеть от России в вопросе поставок украинского зерна на мировые рынки.

«Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый коридор», — сказал Кулеба.

Он добавил, что вопрос с поставками истребителей решен, но требуется время на реализацию этих планов.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к РФ вернуться к зерновой сделке не представляется возможным выполнить, поскольку не была выполнена российская часть договоренностей. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что сделка возобновится только тогда, когда будут выполнены условия России.

Ранее, 21 июля, бывший руководитель программы по F-35 корпорации «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) Том Бербедж заявил, что западные страны могут передать Киеву истребители F-16, так как большинство из них переходят на более современные модели F-35.

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Днем ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше всего нужна артиллерия.

В середине июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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