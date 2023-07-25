В Сингапуре впервые за 19 лет казнят женщину

В Сингапуре 28 июля впервые за 19 лет казнят женщину. Об этом 25 июля сообщила правозащитная организация Transformative Justice Collective.

45-летнюю Саридеви Джамани в 2018 году приговорили к смертной казни через повешение за продажу около 30 г героина. Последней казненной женщиной в государстве была 36-летняя Йен Мей Воен. Она была приговорена к смерти в 2004 году за незаконный оборот наркотиков.

Также 26 июля казнят неназванного мужчину малайзийского происхождения. Его приговорили к смерти за продажу 50 г героина.

Отмечается, что с марта 2022 года количество казней за преступления, связанные с наркотиками, в Сингапуре достигнет 15. До этого существовал двухлетний перерыв из-за пандемии коронавируса.

Ранее, 21 июля, в Алабаме провели первую с 2022 года казнь. Джеймса Барбера казнили с помощью смертельной инъекции за убийство 75-летней женщины, совершенное в 2001 году. Он добивался запрета на казнь любым способом, кроме азотной гипоксии, однако суд не удовлетворил его просьбу.