Реклама
Прямой эфир
Экономика
МВФ повысил прогноз роста ВВП для России на 2023 год до 1,5%
Мир
Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Мир
Евросоюз начал обсуждать с Украиной альтернативные пути вывоза зерна
Экономика
Минэк сообщил о ставках ввозных пошлин на ряд товаров из недружественных стран
Мир
Патрушев указал на катастрофу рынка продуктов из-за санкций против РФ
Происшествия
Судно «Михаил Сомов» село на мель около островов в Баренцевом море
Авто
Renault снимет с производства электромобиль Twizy в сентябре
Культура
На Венецианском кинофестивале не будут представлены российские картины
Общество
Филиалы канала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными в РФ
Мир
В Турции из-за землетрясения магнитудой 5,5 пострадали восемь человек
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах во вторник и в среду
Общество
В отношении социолога Кагарлицкого возбудили дело об оправдании терроризма
Общество
В деле по аварии в ТЦ «Времена года» возникли новые неустановленные фигуранты

Лавров о трехсторонних договоренностях лидеров РФ, Азербайджана и Армении

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023