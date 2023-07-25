Самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве
Самолет с отказавшим двигателем, летевший из Сочи в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом 25 июля сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
«Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск. Причина отказа двигателя устанавливается», — рассказал собеседник агентства.
У самолета Boeing 737 отказал левый двигатель. На земле его встречали представители экстренных служб.
Ранее, 23 июля, у самолета компании «Аэрофлот» лопнуло колесо при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Борт прибыл из Бишкека. Из-за инцидента никто не пострадал.