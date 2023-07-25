Индийский эксперт оценил позиции стран G20 по Украине

Индийский эксперт в области международных отношений, старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Самир Бхатачарья отметил, что страны G20, в том числе и Индия, вправе иметь разные позиции по украинскому конфликту. Об этом он 25 июля заявил «Известиям» в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

«Наш мир не однополярный, он многополярный. И каждая страна вправе думать в первую очередь о своих интересах, исходя из того, что сегодня выгодно именно для них», — сказал он.

Эксперт уточнил, что Индия председательствует в этом году в «большой двадцатке», и для нее важно, чтобы все страны блока сели за стол переговоров, что сейчас сделать очень сложно.

Главной целью Индии остается остановка конфликта на Украине. Вопроса, кто из участников объединения поддерживает Украину или Россию, нет.

«Вопрос заключается лишь в том, как мы сегодня можем урегулировать кризис мирным путем», — отметил Бхатачарья, отвечая на вопрос о смысле в окончательной декларации стран G20 на предстоящем саммите в Нью-Дели в сентябре.

Он заключил, что поэтому Дели пытается внести консенсус вне темы поддержки или осуждения России.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.