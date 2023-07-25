ЕС выделил Киеву еще €1,5 млрд в рамках финансовой помощи
Евросоюз выделил Украине €1,5 млрд финансовой помощи на поддержание страны и ремонт инфраструктуры. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.
«Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — написала она.
Между тем на сайте ЕС проинформировали, что Украине выплачено €10,5 млрд с начала года. Отмечается, что Киев демонстрирует прогресс в реализации условий предоставления макрофинансовой помощи, в частности, укрепляет верховенство закона, улучшает инвестиционный климат и повышает энергетическую эффективность.
Евросоюз пообещал Украине €18 млрд за текущий год в рамках программы макрофинансовой помощи.
Ранее, 23 июля, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен получить около $100 млрд от европейских стран, чтобы объем помощи мог быть сопоставим с тем, что Украине предоставил Вашингтон. Он отметил, что европейские страны ближе к Украине, а США находятся через океан.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.