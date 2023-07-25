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В деле по аварии в ТЦ «Времена года» возникли новые неустановленные фигуранты

В деле по аварии в ТЦ «Времена года» возникли новые неустановленные фигуранты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Главный инженер торгового центра «Времена года» Евгений Боткин не единственный фигурант дела об аварии по разрыву трубы, в результате которой погибли люди. Как стало известно 25 июля из зала Пресненского суда в Москве, в деле есть и лица, которые пока что не установлены Следственным комитетом РФ.

«Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — заявил следователь, обосновывая свое требование об аресте специалиста.

Трубное положение: в деле о трагедии в ТЦ «Времена года» появился первый фигурант
Задержан главный инженер компании, отвечавшей за исправность коммуникаций торгового центра

39-летний главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре, был доставлен в суд в Москве ранее 25 июля. Его задержание было проведено за день до этого. В отношении Боткина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало 22 июля — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой составила 4 тыс. кв. м. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 24 июля был задержан главный инженер компании, осуществлявшей трудовые функции по договору в ТЦ.

Дело о расследовании аварии передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Как предположил в беседе с «Известиями» 25 июля архитектор ТЦ Владимир Плоткин, причиной трагедии в торговом центре «Времена года» могли стать износ труб и плохие материалы, которые использовал при строительстве генподрядчик.

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