Постпредство РФ отреагировало на отсутсвие реакции ОБСЕ на гибель журналиста Журавлева

ОБСЕ продолжает покрывать преступления Украины. Об этом 25 июля говорится в заявлении постпредства РФ при организации.

«Отреагировали [на гибель журналиста] Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ [Тереза] Рибейру и руководство Организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу как безопасность журналистов», — говорится в Telegram-канале организации.

Таким образом российское постпредство отреагировало на сообщение Рибейру в Twitter, где она призвала защитить журналистов, но не назвала имя погибшего журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Она ограничилась общими высказываниями и не стала осуждать удар по группе журналистов кассетными боеприпасами.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала подлым актом нападение Украины на журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», после которого погиб Журавлев. Она отметила, что ответственность за смерть журналиста лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне. В этот же день Журавлева посмертно наградили медалью Следственного комитета (СК) России.

Корреспондент погиб 22 июля, когда ВСУ ударили по группе журналистов, которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Всего ранения получили четыре журналиста, а Журавлев скончался во время эвакуации. Среди пострадавших был корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По факту обстрела журналистов было возбуждено уголовное дело. При этом посольство РФ в Вашингтоне возложило ответственность за удар по корреспондентам на США, назвав ничтожными заверения Соединенных Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно.

Кроме того, 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева, а ответственность за его смерть несет Украина.