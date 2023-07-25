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Политолог заявил о возмущении поляков излишним гостеприимством в отношении украинцев

Политолог Аверьянов: поляков возмущает излишнее гостеприимство властей в отношении украинцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Marques
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Излишнее гостеприимство правительства Польши в отношении украинских беженцев возмущает польское население. Об этом 25 июля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

По его словам, польское правительство распространило на украинских граждан, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года, многие социальные гарантии, которыми пользуются поляки. Например, украинцы получают выплаты по программе «Семья 500+» на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Эта программа предполагает выплату в размере 500 злотых ежемесячно — примерно $125, сообщил политолог.

«Кроме того, весной этого года в Польше разгорелся скандал в связи с тем, что гражданка Украины записала видео, в котором она заявила, что для того, чтобы получить ее соотечественниками минимальную польскую пенсию, которая в несколько раз больше, чем украинская, достаточно один день проработать в Польше. Это возмутило многих поляков, и вообще излишнее гостеприимство польского правительства возмущает польских граждан», — сказал он.

Аверьянов отметил, что в связи с этим в Польше растет рейтинг у антиукраинской партии «Конфедерация». Эксперт предположил, что и другие политические силы могут попытаться заработать очки на антиукраинской тематике.

«За почти семь месяцев этого года «Конфедерации» удалось более чем в два раза увеличить свою поддержку среди польских избирателей. Если в начале года их рейтинг составлял примерно 6%, то сейчас он около 15%. Я думаю, что и другие польские политические силы, видя, что на антиукраинской риторике можно быстро собрать много очков, будут со временем к этой риторике прибегать», — сказал он.

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Ранее в этот день стало известно, что каждый третий поляк считает, что беженцы с Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного IRCenter совместно с агентством Newseria. По данным опроса, двое из пяти поляков (41%) считают, что из-за украинцев в Польше молодые люди сегодня хуже стартуют на внутреннем рынке. Те же 40% считают, что украинцы отбирают места у поляков в больницах и поликлиниках. Каждый третий поляк (33%) считает, что они также занимают места граждан Польши в школах и университетах.

5 июля журналист Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) Макер Галаш заявил, что, открыв границы беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. По его мнению, беженцы хотят бесплатного проживания и медицинского обслуживания. При этом украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что фактически можно назвать мошенничеством.

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