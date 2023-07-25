Москвичей предупредили о ливнях и грозах во вторник и в среду
Ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве во вторник вечером и утром в среду. Об этом 25 июля говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.
По его данным, метеорологами прогнозируется серьезное ухудшение погоды.
«По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 и до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — уточняется в сообщении.
Власти просят горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не парковать автомобили под деревьями и не укрываться под ними от дождя и ветра.
Утром во вторник столичное управление МЧС России предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и шквалистым ветром. Отмечалось, что в отдельных районах сформируется туман с ухудшением видимости 200–500 м.
Ранее, 23 июля, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что текущая неделя будет теплой и дождливой. Самым жарким, по его прогнозу, станет четверг.