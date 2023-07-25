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Патрушев указал на катастрофу рынка продуктов из-за санкций против РФ

Патрушев: санкции против РФ вызовут катастрофу мирового продовольственного сектора
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Фото: Global Look Press/ZB/Georg Wenzel
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Ситуацию на мировом продовольственном рынке усугубляют антироссийские санкции, которые грозят катастрофой. Об этом заявил 25 июля коллегам по БРИКС секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Йоханнесбурге.

По его словам, санкционная война, развязанная против России, «грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора».

Антироссийские санкции уже вызвали разбалансировку «международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен», отметил он.

«Хотел бы привлечь ваше внимание, что, несмотря на все созданные Западом трудности, из России в Африку было направлено свыше 12 млн т зерна», — цитирует Патрушева «Российская газета».

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Ранее во вторник он подчеркнул, что входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности, в том числе и продовольственной.

Также в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к РФ вернуться к зерновой сделке не представляется возможным выполнить, поскольку не была выполнена российская часть договоренностей.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что сделка возобновится только тогда, когда будут выполнены условия России.

В Йоханнесбурге Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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